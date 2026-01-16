  • Hindi
BMC Election 2026 Results: कौन बनेगा मुंबई का अगला मेयर? रेस में इन 3 के नाम सबसे आगे

अंतिम नतीजे वार्ड वार वोटों और चुनाव के बाद गठबंधन और बातचीत पर निर्भर करेगा कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा? फिलहाल, रेस में इन 3 लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है. आइए जानते हैं ये नाम कौन से हैं?

January 16, 2026
मुंबई को चार साल बाद नया मेयर मिलने जा रहा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 2026 के लिए अभी वोटों की गिनती चल रही है. शुरुआती रुझानों में महायुति गठबंधन (बीजेपी-शिवसेना शिंदे गुट) को लगभग 140-150 सीटों मिलीं, जिससे उन्हें मेयर पद के लिए मजबूत स्थिति मिल रही है. हालांकि, अंतिम नतीजे वार्ड वार वोटों और चुनाव के बाद गठबंधन और बातचीत पर निर्भर करेंगे. कुछ ही देर में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और यह तय होगा कि मुंबई की जिम्मेदारी कौन संभालेगा?

मेयर रेस में किस-किसका नाम?

इस खबर में आइए जानते हैं मुंबई मेयर रेस में किन-किन का नाम आगे चल रहा है? अगर महायुति गठबंधन बहुमत हासिल करता है, तो किशोरी पेडणेकर (शिवसेना UBT) फिर से मेयर बनने की दावेदार हैं. उनका अनुभव और पूर्व कार्यकाल उन्हें इस पद के लिए प्राकृतिक विकल्प बनाता है. वहीं, बीजेपी की युवा नेता तेजस्वी अभिषेक घोसालकर भी नए नेतृत्व का चेहरा बन सकती हैं. खासकर उत्तर और मध्य मुंबई के वार्डों में उनकी पकड़ के कारण. कांग्रेस की शीटल अशोक म्हात्रे भी विपक्षी गठबंधन में समझौते के तहत उम्मीदवार बन सकती हैं, अगर छोटे दल उनसे जुड़ते हैं.

तेजस्वी अभिषेक घोसालकर (भाजपा)

तेजस्वी अभिषेक घोसालकर बीजेपी की नई और उभरती नेता हैं. उनके पास मुंबई के उत्तर और मध्य वार्डों में अच्छा प्रभाव है. अगर गठबंधन बहुमत हासिल करता है, तो उन्हें नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले मेयर के रूप में चुना जा सकता है. इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में दहिसर वार्ड में साफ जीत हासिल की, जहाँ उन्हें 16,484 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी, शिवसेना (यूबीटी) की धनश्री कोलगे को सिर्फ 5,729 वोट मिले और वह हार गईं.

शीटल अशोक म्हात्रे (कांग्रेस)

कांग्रेस की शीटल अशोक म्हात्रे भी एक अनुभवी नगरसेवक हैं. अगर कांग्रेस छोटे दलों के साथ मिलकर कोई गठबंधन बना पाती है, तो उन्हें विपक्ष का समझौता उम्मीदवार बन सकता है. उनका अनुभव और कार्यकाल उन्हें मेयर के पद के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाता है.

मुंबई में मेयर चुनाव कैसे होता है?

आपको बता दें बीएमसी चुनाव (BMC Election 2026) हर पांच साल में होते हैं. इसमें शहर के अलग-अलग वार्डों से नगरसेवक चुने जाते हैं. ये नगरसेवक ही आगे चलकर बीएमसी सदन का हिस्सा बनते हैं. मुंबई का मेयर बनने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को सदन में कम से कम 114 सीटें चाहिए होती हैं. जब किसी दल या गठबंधन के पास 114 सीटें होती है, तो वह तय करता है कि अगला मेयर कौन बनेगा?

पहचान और अंतिम नतीजों का महत्व

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेयर मराठी और हिंदू होना चाहिए, जो महायुति गठबंधन की सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है. विपक्ष इस पर जोर देता है कि मेयर को भारतीय, महाराष्ट्रीयन और मुम्बईकर होना चाहिए. इसलिए अंतिम निर्णय में वार्ड स्तर की प्रदर्शन, गठबंधन और पहचान के मुद्दे सभी शामिल होंगे. इस समय कई अहम वार्डों के नतीजे अभी तय नहीं हुए हैं, इसलिए मुंबई का अगला मेयर तभी तय होगा जब पूरी गिनती और राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे.

