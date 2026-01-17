  • Hindi
मेयर बनकर भी बेअसर? BMC में असली ताकत इस अधिकारी के हाथ में होती है! जानिए सबसे पावरफुल पद कौन संभालता है

बीएमसी के चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र की राजनीति में रिकॉर्ड कायम कर दिया है. ठाकरे ब्रांड को मुंबई की जनता ने ठुकरा दिया है. बीजेपी-एकनाथ शिंदे शिवसेना (महायुति) को 227 वार्डों में 118 से अधिक सीटें मिलीं हैं.

BMC में मेयर का पद सबसे बड़ा, असली ताकत किसी और के पास
बीएमसी के चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है. 15 जनवरी 2026 को हुए मतदान के बाद 16 जनवरी को घोषित परिणामों में भाजपा-एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना (महायुति गठबंधन) ने 227 वार्डों में से 118 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया. भाजपा अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें उसने लगभग 89 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं. वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को 65 सीटें मिलीं, जो ठाकरे परिवार की लगभग तीन दशकों की दबदबे वाली सत्ता को समाप्त करने का संकेत देती हैं.यह चुनाव ठाकरे ब्रांड के लिए बड़ा झटका रहा, क्योंकि मुंबई की जनता ने ठाकरे परिवार की राजनीति को खारिज कर दिया.

महायुति ने विकास और प्रदर्शन पर फोकस किया, जबकि विपक्षी गठबंधन भावनात्मक और क्षेत्रीय मुद्दों पर टिका रहा. परिणामों से साफ है कि मुंबईकरों ने ‘विकास ब्रांड’ को तरजीह दी.

बीएमसी चुनाव किस पद के लिए होते हैं?

बीएमसी चुनाव 227 वार्डों के लिए कॉर्पोरेटर (सदस्य) चुनने के लिए होते हैं. ये निर्वाचित कॉर्पोरेटर मिलकर बीएमसी हाउस बनाते हैं, जो शहर की नीतियां, बजट और योजनाओं पर चर्चा करता है. मेयर का चुनाव इन कॉर्पोरेटरों में से बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन द्वारा किया जाता है. मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है और वह मुख्य रूप से सभाओं की अध्यक्षता करता है, शहर का प्रतिनिधित्व करता है. मेयर का पद ज्यादातर औपचारिक और राजनीतिक होता है.

मेयर नहीं, नगर आयुक्त है बीएमसी का सबसे ताकतवर पद

बीएमसी में असली ताकत मेयर के पास नहीं, बल्कि नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) के पास होती है. यह पद एक आईएएस अधिकारी द्वारा संभाला जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है. नगर आयुक्त कार्यकारी प्रमुख होता है और बीएमसी के दैनिक प्रशासन, बजट क्रियान्वयन, नीतिगत फैसलों, परियोजनाओं और खर्चों पर नियंत्रण रखता है.

बीएमसी का बजट (2025-26 के लिए लगभग 74,427 करोड़ रुपये) दुनिया के कई राज्यों से बड़ा है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा नगर आयुक्त ही मंजूर और खर्च करता है. वह विभिन्न विभागों को निर्देश देता है, ठेके स्वीकृत करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण करता है. मेयर और कॉर्पोरेटर नीतियां बनाते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नगर आयुक्त पर निर्भर होता है.

  • कई विशेषज्ञों के अनुसार, मेयर का रोल ज्यादातर समारोहिक होता है, जबकि नगर आयुक्त के पास वास्तविक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होती हैं.
  • असली सत्ता राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त के हाथों में रहेगी, जो विकास कार्यों को गति देगी, देखते हैं कौन बनेगा मेयर और नगर आयुक्त.

