BMC Election Result 2026: बीएमसी का पहला रिजल्ट किसके पक्ष में आया? जानिये किस पार्टी को मिलती दिख रहीं कितनी सीटें

Ward Number 183 Dharavi Results: कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले ने धारावी के 183 वार्ड नंबर से जीत दर्ज की. बीएमसी चुनाव का यह पहला रिजल्ट था जो कांग्रेस के खाते में आया.

BMC Election Result 2026: बीएमसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया है. मुंबई के वार्ड संख्या 183 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले (Asha Kale) को जीत मिली है. कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले ने मुंबई के धारावी में वार्ड नंबर 183 से 1,450 वोटों के अंतर से BMC चुनाव 2026 में पहली जीत हासिल की. ​​काले को 5,406 वोट मिले. उन्होंने अपनी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी, शिवसेना की वैशाली शेवाले को हराया. शेवाले को 4,166 वोट मिलेय

आशा काले ने किसे हराया?

आशा दीपक काले, शेवाले, MNS उम्मीदवार पारुबाई दत्तु कटके और राजश्री गणेश खाडे (NCP) समेत छह अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं. वार्ड नंबर 183 (G/नॉर्थ) बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के 227 वार्डों में से एक है. यह वार्ड अनुसूचित जाति (महिलाओं) के लिए आरक्षित है. इसकी कुल आबादी 49,000 से ज़्यादा है. मालूम हो कि 227 BMC वार्ड के लिए वोटिंग 15 जनवरी को हुई थी. करीब एक करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले. सभी नतीजे आज शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे.

BMC में किस पार्टी के खाते में आ रहीं कितनी सीटें?

BMC की 227 सीटों में से 167 के रुझान सामने आ गये हैं. रुझानों सबसे ज्यादा 102 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलती दिख रही हैं. वहीं UBT को फिलहाल 57 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. वहीं, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है.

एग्जिट पोल में BJP गठबंधन के जीत के आसार

मालूम हो कि एग्जिट पोल्स ने BJP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना वाले महायुति गठबंधन के बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है. दूसरी ओर, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रहने का अनुमान है. BMC प्रशासन बनाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को कम से कम 114 सीटों की जरूरत होती है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा.

BMC Election Winners LIST 

  1. वार्ड नंबर 2 – तेजस्वी घोसालकर (भाजपा)
  2. वार्ड क्रमांक 19- प्रकाश तावड़े (भाजपा)
  3. वार्ड क्रमांक 20- दीपक तावड़े (भाजपा)
  4. वार्ड नंबर 32- गीता भंडारी (यूबीटी)
  5. वार्ड क्रमांक 36- सिद्धार्थ शर्मा, भाजपा
  6. वार्ड क्रमांक 50-विक्रम राजपूत, भाजपा
  7. वार्ड नंबर 51- वर्षा टेंबेलकर (शिवसेना)
  8. वार्ड 60- मेघना काकड़े (यूबीटी)
  9. वार्ड 87- कृष्णा पारकर (भाजपा)
  10. वार्ड क्रमांक 103- हेतल गाला भाजपा
  11. वार्ड क्रमांक 107- नील किरीट सोमैया, भाजपा
  12. वार्ड नंबर 123- सुनील मोरे, यूबीटी
  13. वार्ड नंबर 124- शकीना शेख, यूबीटी
  14. वार्ड क्रमांक 135- नवनाथ बन, भाजपा
  15. वार्ड 156- अश्विनी माटेकर (शिवसेना)
  16. वार्ड क्रमांक 157- आशा तावड़े, भाजपा
  17. वार्ड नंबर 163-शैला लांडे, (शिवसेना)
  18. वार्ड नंबर 165- अशरफ आजमी, कांग्रेस
  19. वार्ड नंबर 182- मिलिंद वैद्य यूबीटी
  20. वार्ड नंबर 183- आशा काले कांग्रेस
  21. वार्ड नंबर 193- हेमांगी वर्दिकर
  22. वार्ड नंबर 201- इरम सिद्दीकी, अन्य
  23. वार्ड नंबर 204- अनिल कोकिड,शिवसेना
  24. वार्ड नंबर 207- रोहिदास लोखंडे, भाजपा
  25. वार्ड नंबर 214- अजय पाटिल बीजेपी
  26. वार्ड नंबर- 215- संतोष ढोले भाजपा

