BMC Election Results: मुंबई की सत्ता पर 'देवा भाऊ' का कब्जा तय? आज आएंगे BMC चुनाव के नतीजे
महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा नजरें मुंबई की बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) पर टिकी हैं. 227 सीटों के लिए हुए मतदान के नतीजे आज घोषित होने हैं.
BMC Election Exit poll Results: महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों में गुरुवार (15 जनवरी) को वोटिंग हुई. अब सभी की नजरें बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के नतीजों पर है. यहां चार साल की देरी के बाद हो रहे चुनावों में 227 सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. आज यानी शुक्रवार (16 जनवरी) को वोटों की गिनती होगी और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे. राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी.
हालांकि, नतीजे आने से पहले, एग्जिट पोल्स ने BJP-शिंदे सेना गठबंधन के लिए साफ बहुमत का अनुमान लगाया है, जबकि शिवसेना-UBT को दूसरे नंबर पर बताया. एग्जिट पोल्स के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP)-शिवसेना गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है, जिसे ‘एकजुट’ ठाकरे भाइयों-शिवसेना-UBT+MNS से बहुत कम चुनौती मिल रही है.
महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा
इस चुनाव में मुंबई के 10,231 मतदान केंद्रो पर वोट डाले गए. मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 64,375 अधिकारी और कर्मचारी मैदान में थे. सभी को पहले ही चुनावी प्रशिक्षण दिया जा चुका था, जिसमें मतदान प्रक्रिया, नियम-कायदे और आपात स्थिति से निपटने की जानकारी शामिल रही. इस चुनाव में 1700 उम्मीदवार अलग-अलग पार्टियों से चुनाव उतरे हैं. इस बार के चुनाव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है.
चुनाव को लेकर मतदान 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक हुआ था. राज्य चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर, 2025 को 29 नगर निगमों के आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. बृहन्मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापुर, कल्याण-डोंबिवली ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, लातूर, परभणी, भिवंडी-निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, धुले, अहिल्यानगर, इचलकरंजी और जालना नगर निगमों के लिए मतदान हुए.
कहां देखें चुनाव के नतीजे?
वोटों की गिनती सुबह शुरू होगी और लाइव अपडेट इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे. वेबसाइट पर गिनती की पूरी प्रक्रिया के दौरान हल्के के हिसाब से वोटों की गिनती, आगे चल रहे उम्मीदवार और अपडेटेड ट्रेंड्स मिलेंगे. इसके अलावा, इंडिया.कॉम अपनी वेबसाइट पर रियल-टाइम कवरेज देगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुंबई और दूसरे नगर निगमों में जैसे-जैसे नतीजे आएंगे, लगातार अपडेट, सीटों के ट्रेंड और एनालिसिस मिलेंगे.
पिछले नगर निगम चुनाव 2017 में हुए थे, और नए चुनावों में देरी का कारण कोविड-19 महामारी, OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वार्ड के बंटवारे से जुड़े मुद्दे थे. मुंबई और 28 अन्य नगर निगमों में लगभग 50% वोटिंग हुई. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि 29 नगर निकायों में वोटिंग का अनुमान 46% से 50% के बीच था, और अंतिम आंकड़े बाद में घोषित किए जाएंगे. BMC के नतीजों का महाराष्ट्र के शहरी माहौल और आने वाले चुनावी लड़ाइयों पर व्यापक राजनीतिक असर पड़ने की उम्मीद है.
