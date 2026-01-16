By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BMC चुनाव नतीजों में लगेगा उद्धव-राज ठाकरे को झटका ? BJP-Shinde का होगा कब्जा! समझिए इस इलेक्शन से कैसे तय होगा महाराष्ट्र विधानसभा का सफर
यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां महायुति की मजबूती या ठाकरे गठबंधन की वापसी तय होगी.
महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 की वोटिंग 15 जनवरी 2026 को हुई वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से है, नतीजे भी दिन में ही घोषित होने की उम्मीद है. यह चुनाव महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में एक साथ हुए, अंतिम नतीजे आज शाम तक स्पष्ट होंगे, नतीजे मेयर और स्थायी समिति के चेयरमैन का फैसला करेंगे. BMC चुनाव एग्जिट पोल में BJP-नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन (BJP + शिवसेना शिंदे गुट) की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है.
एग्जिट पोल अनुमान के अनुसार-
- महायुति को 131-151 वार्ड मिल सकते हैं.
- उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) और राज ठाकरे (MNS) के गठबंधन को 58-68 वार्ड.
- कांग्रेस तीसरे स्थान पर, लगभग 23 वार्ड.
एग्जिट पोल महिलाओं और युवाओं में महायुति को मजबूत दिखाते हैं, जबकि बुजुर्गों में ठाकरे गठबंधन को बढ़त. ये सर्वे 2017 के बाद पहली बार हुए BMC चुनाव में महायुति की मजबूती दर्शाते हैं. अंतिम नतीजे एग्जिट पोल से अलग हो सकते हैं.
BMC चुनाव में किस पद के लिए इलेक्शन होता है?
BMC चुनाव मुख्य रूप से कॉर्पोरेटर (पार्षद) पद के लिए होता है. BMC में कुल 227 निर्वाचन वार्ड हैं, जहां प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है. ये पार्षद मिलकर BMC हाउस बनाते हैं. चुनाव सीधे पार्षदों का होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे मेयर (महापौर) तय होते हैं.
BMC में मेयर का पद ज्यादातर सत्ताधारी गठबंधन को मिलता है. 227 पार्षदों में बहुमत (114+) वाली पार्टी/गठबंधन BMC पर नियंत्रण रखती है. यह चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों (लगभग 50%) के साथ होता है.
BMC चुनाव से कैसे तय होता है महाराष्ट्र विधानसभा का सफर?
BMC चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर मुंबई में. यह विधानसभा चुनावों का “सेमीफाइनल” जैसा होता है. मुंबई BMC में 227 वार्ड राज्य की 36 विधानसभा सीटों से ओवरलैप करते हैं. यहां की जीत-हार विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव डालती है.
- ठाकरे परिवार का पारंपरिक गढ़ होने से शिवसेना की एकता/विभाजन का टेस्ट होता है. 2022 के बाद शिंदे गुट की ताकत यहां परखी जाती है.
- महायुति (BJP + शिंदे सेना) की जीत राज्य सरकार की लोकप्रियता दिखाती है, जो अगले विधानसभा चुनावों (2029) में माहौल बनाती है.
- विपक्ष (UBT + कांग्रेस) के लिए हार मुंबई में आधार कमजोर कर सकती है.
पिछले चुनावों में BMC पर कब्जा वाली पार्टी/गठबंधन राज्य में मजबूत स्थिति में रहती है. यह चुनाव मुंबई की स्थानीय समस्याओं जैसे बुनियादी ढांचा, बाढ़, सफाई पर जनता की राय भी दर्शाता है, जो विधानसभा तक पहुंचता है.
