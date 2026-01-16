By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BMC Election Winner LIST: बीएमसी के किस वार्ड में किसे मिली जीत? यहां देखें पार्टी वाइज पूरी लिस्ट
BMC Election Winner LIST: महाराष्ट्र की सभी नगर निगमों में 15 जनवरी को वोट डाले गए थे. बीएमसी की सभी 227 वार्ड के लिए भी इसी दिन वोटिंग हुई थी.
BMC Election 2026 Winner Candidates List: बीएमसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गये हैं. बीएमसी के सभी 227 वार्डों में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिलती दिख रही है. 227 में से 171 सीटों के आए रुझान में 104 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रही हैं. वहीं, उद्धव ठाकरे के UBT गठबंधन के हिस्से में अब तक 59 सीटें आती दिख रही हैं. जैसे-जैसे चुनाव के नतीजे आते रहेंगे आपको इसी पेज पर सभी रिजल्ट अपडेट मिलेंगे.
BMC Election Winners LIST
- वार्ड नंबर 2 – तेजस्वी घोसालकर, BJP
- वार्ड क्रमांक 19- प्रकाश तावड़े, BJP
- वार्ड क्रमांक 20- दीपक तावड़े, BJP
- वार्ड नंबर 32- गीता भंडारी, BJP
- वार्ड क्रमांक 36- सिद्धार्थ शर्मा, BJP
- वार्ड क्रमांक 50-विक्रम राजपूत, BJP
- वार्ड नंबर 51- वर्षा टेंबेलकर, शिवसेना
- वार्ड 60- मेघना काकड़े, UBT
- वार्ड 87- कृष्णा पारकर, BJP
- वार्ड क्रमांक 103- हेतल गाला,BJP
- वार्ड क्रमांक 107- नील किरीट सोमैया, BJP
- वार्ड नंबर 123- सुनील मोरे, UBT
- वार्ड नंबर 124- शकीना शेख, UBT
- वार्ड क्रमांक 135- नवनाथ बन, UBT
- वार्ड 156- अश्विनी माटेकर, शिवसेना
- वार्ड क्रमांक 157- आशा तावड़े, UBT
- वार्ड नंबर 163-शैला लांडे, शिवसेना
- वार्ड नंबर 165- अशरफ आजमी, कांग्रेस
- वार्ड नंबर 182- मिलिंद वैद्य, UBT
- वार्ड नंबर 183- आशा काले, कांग्रेस
- वार्ड नंबर 193- हेमांगी वर्दिकर
- वार्ड नंबर 201- इरम सिद्दीकी, अन्य
- वार्ड नंबर 204- अनिल कोकिड, शिवसेना
- वार्ड नंबर 207- रोहिदास लोखंडे, BJP
- वार्ड नंबर 214- अजय पाटिल, BJP
- वार्ड नंबर- 215- संतोष ढोले, BJP
क्या आया था एग्जिट पोल?
मालूम हो कि एग्जिट पोल्स ने BJP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना वाले महायुति गठबंधन के बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है. दूसरी ओर, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रहने का अनुमान है. BMC प्रशासन बनाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को कम से कम 114 सीटों की जरूरत होती है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा.
