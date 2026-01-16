Hindi Maharashtra

BMC Election Winner LIST: बीएमसी के किस वार्ड में किसे मिली जीत? यहां देखें पार्टी वाइज पूरी लिस्ट

BMC Election Winner LIST: महाराष्ट्र की सभी नगर निगमों में 15 जनवरी को वोट डाले गए थे. बीएमसी की सभी 227 वार्ड के लिए भी इसी दिन वोटिंग हुई थी.

BMC Election 2026 Winner Candidates List: बीएमसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गये हैं. बीएमसी के सभी 227 वार्डों में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिलती दिख रही है. 227 में से 171 सीटों के आए रुझान में 104 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रही हैं. वहीं, उद्धव ठाकरे के UBT गठबंधन के हिस्से में अब तक 59 सीटें आती दिख रही हैं. जैसे-जैसे चुनाव के नतीजे आते रहेंगे आपको इसी पेज पर सभी रिजल्ट अपडेट मिलेंगे.

वार्ड नंबर 2 – तेजस्वी घोसालकर, BJP वार्ड क्रमांक 19- प्रकाश तावड़े, BJP वार्ड क्रमांक 20- दीपक तावड़े, BJP वार्ड नंबर 32- गीता भंडारी, BJP वार्ड क्रमांक 36- सिद्धार्थ शर्मा, BJP वार्ड क्रमांक 50-विक्रम राजपूत, BJP वार्ड नंबर 51- वर्षा टेंबेलकर, शिवसेना वार्ड 60- मेघना काकड़े, UBT वार्ड 87- कृष्णा पारकर, BJP वार्ड क्रमांक 103- हेतल गाला,BJP वार्ड क्रमांक 107- नील किरीट सोमैया, BJP वार्ड नंबर 123- सुनील मोरे, UBT वार्ड नंबर 124- शकीना शेख, UBT वार्ड क्रमांक 135- नवनाथ बन, UBT वार्ड 156- अश्विनी माटेकर, शिवसेना वार्ड क्रमांक 157- आशा तावड़े, UBT वार्ड नंबर 163-शैला लांडे, शिवसेना वार्ड नंबर 165- अशरफ आजमी, कांग्रेस वार्ड नंबर 182- मिलिंद वैद्य, UBT वार्ड नंबर 183- आशा काले, कांग्रेस वार्ड नंबर 193- हेमांगी वर्दिकर वार्ड नंबर 201- इरम सिद्दीकी, अन्य वार्ड नंबर 204- अनिल कोकिड, शिवसेना वार्ड नंबर 207- रोहिदास लोखंडे, BJP वार्ड नंबर 214- अजय पाटिल, BJP वार्ड नंबर- 215- संतोष ढोले, BJP

क्या आया था एग्जिट पोल?

मालूम हो कि एग्जिट पोल्स ने BJP और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना वाले महायुति गठबंधन के बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है. दूसरी ओर, शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रहने का अनुमान है. BMC प्रशासन बनाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को कम से कम 114 सीटों की जरूरत होती है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा.