BMC Election Voter List 2026: बीएमसी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में कैसे चेक करेंगे अपना नाम? यहां जानें आसान तरीका

BMC Election Voter List 2026: BMC समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी. 16 जनवरी को मतों की गिनती शुरू होगी और रिजल्ट जारी किये जाएंगे.

BMC Election Voter List 2026: महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी. इनमें हाई-प्रोफाइल बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) भी शामिल है. चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को आएंगे.उम्मीद की जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर नगर निगमों में स्थानीय निकायों को चुनने के लिए वोट डालेंगे. सिर्फ़ उन्हीं वोटरों को वोट डालने की इजाजत होगी जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है. नतीजे अगले दिन 16 जनवरी, 2026 को घोषित किए जाएंगे. 227 सदस्यों वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के साथ 1,700 उम्मीदवार नागरिक चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं. इनमें से 879 महिलाएं और 821 पुरुष हैं. BMC भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नागरिक निकाय है.

वोटर लिस्ट में कैसे देख सकेंगे अपना नाम?

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर अपना नाम देख सकते हैं. अगर आप भी राज्य के वोटर हैं तो सबसे पहले mahasecvoterlist.in पर जाकर अपने पूरे नाम या EPIC नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम खोज सकते हैं. इसके अलावा मतदाता नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NSVP) पर भी अपना नाम खोज सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद ‘Search Your Name In Voter List’ (वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजें) ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. इसके बाद आप अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम खोजें.

मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आप ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ का भी सहारा ले सकते हैं. ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ eci.gov.in/voter-helpline-app/ से डाउनलोड किया जा सकता है. एक बार जब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कन्फर्म कर लें तो पोलिंग बूथ पर एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (Aadhaar or PAN Card, पासपोर्ट साथ लेकर जाएं.

BMC चुनाव मुंबई 2026

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबकि, साल 2026 में उम्मीदवारों की संख्या फरवरी 2017 में नागरिक चुनावों में लड़ने वाले 2,275 उम्मीदवारों की तुलना में 25.27 प्रतिशत कम है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘उस समय, कुल 1,190 पुरुष, 1,084 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था.’

मुंबई में पब्लिक हॉलिडे घोषित

महाराष्ट्र सरकार ने वोटिंग के दिन यानी 15 जनवरी को मुंबई में पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया है. यह छुट्टी सरकारी और अर्ध-सरकारी ऑफिस, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, बैंकों और केंद्र सरकार के उन ऑफिसों पर लागू होगी जो नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.

शेयर बाजार भी रहेंगे बंद

चुनाव का असर दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिलेगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ने गुरुवार, 15 जनवरी को ट्रेडिंग बंद रखने की घोषणा की है. सोमवार को जारी सर्कुलर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के कारण कैपिटल मार्केट सेगमेंट में 15 जनवरी, 2026 को ट्रेडिंग छुट्टी घोषित की है.

