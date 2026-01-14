By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कितने बजे शुरू होगी वोटिंग? कब आएगा रिजल्ट? जानिये वोटर लिस्ट में कैसे चेक करेंगे अपना नाम
BMC Election: बीएमसी में 227 सदस्य हैं और यह देश की सबसे अमीर नागरिक निकाय है. चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति (भाजपा+शिंदे सेना) और महाविकास अघाड़ी के बिखरे हुए दलों के बीच है.
BMC Election 2026: बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देश की बसे बड़ी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी और चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को आएंगे. BMC में 227 सदस्य हैं और यह देश की सबसे अमीर नागरिक निकाय है.चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति (भाजपा+शिंदे सेना) और महाविकास अघाड़ी के बिखरे हुए दलों के बीच है. मालूम हो कि बीते तीन साल बिना चुनी हुई सिविक बॉडी रहने के बाद बीएमसी चुनाव हो रहे हैं. BMC चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत की बड़ी परीक्षा मान रही हैं.
कितने बजे से डाले जाएंगे वोट?
राज्य चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर BMC चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की थी. ग्रेटर मुंबई इलाके के सभी वार्डों में वोटिंग गुरुवार, 15 जनवरी को सुबह 7.30 बजे शुरू होगी और शाम 5.30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. अधिकारियों ने 15 जनवरी को उन सभी नगर निगम क्षेत्रों में पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया है, जहां चुनाव हो रहे हैं. BMC चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार 16 जनवरी को होगी.
29 नगर निगमों में एक ही दिन चुनाव
नगर निगम चुनाव पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं. राज्य चुनाव आयोग ने 29 नगर निगमों के लिए एक ही दिन चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया है, जिससे यह हाल के सालों में सबसे बड़े शहरी चुनावी आयोजनों में से एक बन गया है. पूरे राज्य में चुनाव होने के बावजूद, ज्यादातर राजनीतिक और आम लोगों का ध्यान मुंबई के नतीजों पर ही टिका हुआ है.
BMC में 227 सीटें
BMC चुनाव में 227 सीटें शामिल हैं जो मिलकर मुंबई की गवर्निंग बॉडी बनाती हैं. हर वार्ड एक कॉर्पोरेटर चुनेगा और किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के लिए कम से कम 114 सीटों की जरूरत होगी. कुल सीटों में से लगभग 92 सीटें जनरल कैटेगरी में आती हैं, जिन पर कोई आरक्षण लागू नहीं है. ये जनरल कैटेगरी के वार्ड मुख्य रूप से दक्षिण मुंबई, पश्चिमी उपनगरों और मध्य मुंबई के कुछ खास हिस्सों में हैं. इन्हें अक्सर BMC चुनावों में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जोन माना जाता है, जहां कई बड़े नेता और पार्टियां इन निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने संसाधन लगाती हैं.
कौन-कौन सी पार्टियां मैदान में?
BMC चुनावों के लिए सत्ताधारी महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं. दूसरी ओर, ‘महा विकास अघाड़ी’ में उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, शरदचंद्र पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हैं. BMC चुनावों के लिए एक बड़े बदलाव के तहत राज ठाकरे के नेतृत्व वाली ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ ने शिवसेना (UBT) के साथ गठबंधन किया है.
BMC कमिश्नर भूषण गगरानी ने बताया कि चुनावों में 227 वार्डों में करीब 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. न्यूज एजेंसी PTI की तरफ से शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर नगर निगमों में स्थानीय निकायों को चुनने के लिए वोट डालेंगे. इनमें 55,16,707 पुरुष वोटर, 48,26,509 महिला वोटर और ‘अन्य’ कैटेगरी में लिस्टेड 1,099 नागरिक शामिल हैं.
वोटर लिस्ट में कैसे देख सकेंगे अपना नाम?
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर अपना नाम देख सकते हैं. अगर आप भी राज्य के वोटर हैं तो सबसे पहले mahasecvoterlist.in पर जाकर अपने पूरे नाम या EPIC नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम खोज सकते हैं. इसके अलावा मतदाता नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NSVP) पर भी अपना नाम खोज सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद ‘Search Your Name In Voter List’ (वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजें) ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. इसके बाद आप अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके अपना नाम खोजें.
मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आप ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ का भी सहारा ले सकते हैं. ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ eci.gov.in/voter-helpline-app/ से डाउनलोड किया जा सकता है. एक बार जब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कन्फर्म कर लें तो पोलिंग बूथ पर एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (आधार या पैन कार्ड), पासपोर्ट साथ लेकर जाएं.
