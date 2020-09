मुंबई: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत के वकील ने बुधवार को आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बांद्रा में उनके बंगला का जो हिस्सा दिन में ध्वस्त किया है, वहां उसके अवैध निर्माण के बारे में नगर निकाय झूठ बोल रहा है. Also Read - मैं सामना के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन शिवसेना की जड़ें खत्म हो रही हैं: CM जयराम ठाकुर

मुंबई पुलिस के बारे में कंगना की टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ने पर शिवसेना के प्रभुत्व वाले बीएमसी ने बुधवार को अभिनेत्री के बांद्रा बंगला में अवैध निर्माण ध्वस्त करना शुरू किया. हालांकि, बंबई हाईकोर्ट ने बाद में इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी और नगर निगम से यह जानना है कि उसने परिसंपत्ति में प्रवेश कैसे किया, जब उसकी मालकिन वहां उपस्थित नहीं थी.

स्थगन आदेश के बाद कंगना के कार्यालय के बाहर मीडियाकर्मी से बात करते हुए उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, "बीएमसी झूठ बोल रही है. उनका कहना है कि उन्होंने काम रोकने का नोटिस दिया था. लेकिन इस तरह का नोटिस तब दिया जाता है, जब निर्माण कार्य जारी हो."

The notice given is illegal and they entered the premises illegally. There was no work underway at the premises: Kangana Ranaut’s lawyer Rizwan Siddiqui #Mumbai pic.twitter.com/xUwaHL41ec

