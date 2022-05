Mumbai: बीएमसी (BMC) ने अमरावती की सांसद (Amravati MP) नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और विधायक रवि राणा (MLA Ravi Rana) को नगर निगम अधिनियम की धारा 351(1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बता दे कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खार उपनगर स्थित अपार्टमेंट लवी भवन की आठवीं मंजिल पर अवैध निर्माण की शिकायत थी, जहां राणा परिवार का एक अपार्टमेंट है.Also Read - राज ठाकरे को बीजेपी सांसद ने कहा- चूहा, अयोध्‍या यात्रा के विरोध में रोड शो निकालकर दिखाई ताकत

बता दें कि बीते 4 मई को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की एक टीम निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खार उपनगर स्थित अपार्टमेंट का निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन वह बंद मिला था.

BMC issues show-cause notice to Amravati MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana under section 351(1A) of the Municipal Corporation Act. pic.twitter.com/6TVwPPZNmK

— ANI (@ANI) May 10, 2022