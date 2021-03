BMC Latest Guidelines: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसे कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. एक दिन पहले सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. इसके बाद BMC शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया. Also Read - Nagpur Lockdown: फिर लॉकडाउन की तरफ इंडिया, नहीं सुधरे तो ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा कोरोना, PHOTOS

BMC ने अपने दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह 50% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म करे. इसके साथ-साथ अगले आदेश तक सभी शिक्षक ‘वर्क फॉर्म होम’ पैटर्न पर अपनी कक्षाएं लें और ई लरनिंग को बढ़ावा दें. Also Read - Coronavirus Lockdown Live Updates: नागपुर में आज से 21 मार्च तक फुल लॉकडाउन, लापरवाही पड़ रही भारी...

Brihanmumbai Municipal Corporation Education Dept issues an order asking all schools in its jurisdiction to discontinue 50% rotational attendance rule from March 17.Teachers will take their classes in 'Work From Home' pattern with help of e-learning platforms until further orders Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच Lockdown को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान- कही यह बात...

— ANI (@ANI) March 16, 2021