नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर अमिताभ बच्चन के बंगला 'जलसा' के बाहर लगे कंटेनमेंट जोन का पोस्‍टर हटा लिया गया है. अब माना जा रहा है कि है कि जल्‍द ही बच्‍चन फैमिली के सदस्‍यों के कोरोना संक्रमण से मुक्‍ति होने की खबर आ सकती है. आज रविवार को बीएमसी ने उस पोस्टर को हटा दिया, जिसे उन्होंने अमिताभ बच्चन के निवास स्थान 'जलसा' के बाहर लगाया था.

बता दें बीते 11 जुलाई को अमिताभ बच्‍चन के निवास 'जलसा' को बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था. बता दें कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या नानावती अस्पताल में भर्ती हैं.

Mumbai: BMC removes poster which they had put outside 'Jalsa', residence of Amitabh Bachchan, declaring it as containment zone.

Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan-Aishwarya Rai Bachchan & their daughter Aaradhya are admitted at Nanavati Hospital after testing positive for COVID

