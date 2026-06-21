बर्थडे सेलिब्रेशन बना आखिरी सफर! 250 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ी BMW डिवाइडर से टकराई, दो दोस्तों की मौत

मुंबई-वडोदरा हाईवे पर तेज रफ्तार BMW Z4 हादसे का शिकार हो गई. बदलापुर के पास हुए इस एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हुआ.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 21, 2026, 11:37 PM IST
बर्थडे सेलिब्रेशन बना आखिरी सफर! 250 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ी BMW डिवाइडर से टकराई, दो दोस्तों की मौत
टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह टूटकर बिखर गई. (Photo from AI)

आज के दौर में कई लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना स्टाइल या ताशन समझने लगे हैं. खासकर युवाओं के बीच हाई-स्पीड ड्राइव को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि सड़क पर एक छोटी-सी गलती आपकी जिंदगी छीन सकती है. ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा मुंबई से सामने आया, जहां मुंबई-वडोदरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार BMW कार हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की स्पीड करीब 250 थी.

डिवाइडर से टकराई BMW, दो लोगों की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, हादसा रविवार (21 जून) की तड़के करीब 3 बजे हुआ. BMW Z4 कार टिटवाला से बदलापुर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान, चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह टूटकर बिखर गई और उसके हिस्से सड़क पर दूर-दूर तक फैल गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ दूरी तक शरीर के हिस्से भी बिखरे मिले. इस हादसे में बदलापुर निवासी योगेश दिघे और रिकेबा जाकाप की मौके पर ही मौत हो गई.

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पार्टी से लौट रहे थे तीन दोस्त, एक शख्स घायल

बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे. हादसे के वक्त कार में मौजूद तीसरा व्यक्ति आनंद गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे तुरंत इलाज के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया. इस घटना ने परिवार और स्थानीय लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

जांच में जुटी पुलिस, शराब सेवन की भी होगी पड़ताल

हादसे के बाद, पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसे के समय चालक ने शराब का सेवन किया था या नहीं. फिलहाल, अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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