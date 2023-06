नागपुर में SUV कार में मिली तीन बच्चों की लाश, शनिवार से थे लापता

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है. दरअसल, यहां अपने घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक एसयूवी कार में तीन बच्चों के शव मिले हैं. इन तीनों में से दो भाई-बहन बताए जा रहे हैं. पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार देर रात यह जानकारी दी.

Nagpur, Maharashtra | Bodies of three missing children were found in Farukh Nagar under the Panchpavali police station. The bodies of the missing children were found inside an old car parked near their home. The three children sat in the car while playing and locked the door from… pic.twitter.com/uzWgIKfuXZ — ANI (@ANI) June 19, 2023