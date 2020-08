नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर संजय दत्‍त की आज शनिवार को रात में अचानक तबीयत खराब हो गई. सांस रुकने की शिकायत के बाद संजय दत्‍त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए. उनकी कोरोना टेस्‍ट रिपोर्ट भी निगेटिव आई है. लेकिन अभी उन्‍हें कुछ समय के लिए डॉक्‍टरों की निगरानी में रखा गया है. Also Read - रैपर बादशाह ने फर्जी सोशल मीडिया लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए 75 लाख रुपए दिए थे

Actor Sanjay Dutt (in file pic) admitted to Lilavati hospital in Mumbai after he complained of breathlessness. His COVID-19 report is negative but he is still there for some time just for medical observation. He is perfectly fine: Lilavati hospital, Mumbai, Maharashtra pic.twitter.com/YTWomFsFtX

— ANI (@ANI) August 8, 2020