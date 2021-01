Sonu Sood, Bombay High Court, BMC, mumbai, bollywood: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्‍टर सोनू सूद की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक्‍टर ने अपने आवास के अवैध निर्माण पर बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी. Also Read - Mumbai Police ने जावेद अख्तर मानहानि केस में एक्‍ट्रेस कंगना रनौत को किया तलब

हाईकोर्ट के इस फैसले के अब सोनू सूद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. वहीं, बीएमसी अपना अगले कदम पर भी कोई फैसला कर सकती है. बता दें कि इस सिलसिले में सूने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात भी की थी.

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है. एक्‍टर ने आवास पर अवैध निर्माण के लेकर बीएमसी ( बृहन्मुंबई नगर निगम) के संबंधित नोटिस के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Bombay High Court dismisses actor Sonu Sood’s petition challenging BMC notice on illegal construction at his residence https://t.co/NchYcpQmLW

— ANI (@ANI) January 21, 2021