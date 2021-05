मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने आज सोमवार को महाराष्ट्र होमगार्ड (DG Maharashtra Home Guard) के डीजी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर (Ex-Mumbai Police Commissioner ) परम बीर सिंह (Param Bir Singh) को 2015 के एक मामले में पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घाडगे द्वारा दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. ग्रीष्म अवकाशकालीन की नियमित पीठ मामले की अगली सुनवाई के लिए को 9 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है. Also Read - कोरोना से होने वाली मौत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का 73.88 प्रतिशत हिस्सा, जानिए अपने राज्य का हाल

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह उनके खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत दर्ज मामले की जांच में सहयोग करते हैं, तो उन्हें 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. Also Read - Auto Driver Viral Video: कुत्ते को लात मारना पड़ा भारी, चलते ऑटो से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुआ ड्राइवर, वायरल हुआ वीडियो

राज्य सरकार के वकील वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष यह बयान दिया. यह पीठ पुलिस निरीक्षक भीमराव घडगे की शिकायत पर सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है. बहरहाल, खंबाटा ने अदालत से कहा कि सिंह को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को लेकर किसी राहत का अनुरोध नहीं करना चाहिए. Also Read - कोरोना से इन 6 राज्यों में हो रहीं सबसे ज्यादा मौतें, ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान

सरकार के वकील वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा कि परमबीर सिंह एक साथ दो घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते और एक ही मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों से राहत नहीं मांग सकते.

पीठ ने राज्य सरकार का यह बयान स्वीकार कर लिया कि वह 9 जून तक सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी और उसने सिंह को न्यायालय के सामने इस मामले में राहत नहीं मांगने का निर्देश दिया. सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने इस पर सहमति जताई. इसके बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई नौ जून तक के लिए स्थगित कर दी.

Bombay HC gives protection from arrest to DG Maharashtra Home Guard & ex-Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh from arrest, in FIR filed by Police Inspector Bhimrao Ghadge in a 2015 case. Matter adjourned till 9th June for hearing before a regular bench after summer vacation pic.twitter.com/iQvZYuCtPx

— ANI (@ANI) May 24, 2021