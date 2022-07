मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज सोमवार को सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे दी, जो कभी बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके फ्लैट में रहते थे. एक्टर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जून 2020 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. उनकी मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में पिठानी को गिरफ्तार किया गया था. मामले में राजपूत की पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती भी आरोपी हैं, जो जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर हैं.Also Read - मुंबई की कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने पिठानी को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी. पिठानी को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मई 2021 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. उन पर अन्य आरोपों के अलावा स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 27 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Bombay High Court grants bail to Siddharth Pithani, a friend of late actor Sushant Singh Rajput, on a surety amount of Rs 50,000 in connection with the drug case related to the actor’s death case.

(File photo) pic.twitter.com/XwIyfqmUXL

