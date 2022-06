मुंबई: महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन को आज शुक्रवार को तब बड़ा झटका लगा, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को 20 जून को एमएलसी चुनावों के लिए वोट डालने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया. बंबई हाईकोर्ट 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधानपरिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगने संबंधी राज्य के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दो याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, दोनों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा.Also Read - पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख दोनों ही एनसीपी के कोटे से मंत्री हैं. दोनों नेता अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं.

Bombay High Court dismisses the pleas of Maharashtra Minister Nawab Mallik and former Home Minister Anil Deshmukh for permission to cast their votes on June 20th for the MLC polls. Both of them will not be allowed to cast their votes.

