मुंबई: रिपब्‍लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्‍वामी को शनिवार को भी बेल नहीं मिल पाई. बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया है और कहा है कि दीपावली के अवकाश के बावजूद भी कोर्ट चार दिन के अंदर आदेश जारी करने की कोशिश करेगा. हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अर्नब चाहें तो जमानत के लिए सेशन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि निचली अदालत अर्नब गोस्वामी को जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है. हाई कोर्ट ने सत्र अदालत को निर्देश दिया कि अगर वह जमानत अर्जी दायर करते हैं तो चार दिनों के भीतर जमानत याचिका पर फैसला करे.

Bombay High Court reserves order and gives liberty to Arnab Goswami to file bail plea in a lower court. HC directs the court to decide on his bail plea, if filed, within four days.

— ANI (@ANI) November 7, 2020