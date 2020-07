Corona Virus in Dharavi: देश के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना पर ब्रेक लग गया है. 24 घंटे में यहाँ सिर्फ एक मामला सामने आया है. मुंबई का धारावी उन इलाकों में था जो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन अब यहाँ पिछले कुछ दिन में कोरोना के मामलों में अच्छी खासी कमी आई है. इसके पीछे सरकार, स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर्स की अहम भूमिका निभाई है. Also Read - Lockdown in Patna: 10 जुलाई से पटना में एक हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन, ये सब रहेगा बंद

धारावी में कोरोना के इस समय कुल केस की संख्या 2338 है. इसमें से सिर्फ 329 ही एक्टिव केस हैं. बाकी सब इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. धारावी में कोरोना से अब तक कुल 86 लोगों की जान गई है. कहा जा रहा था कि अगर धारावी में कोरोना फैला तो इसे रोकना मुश्किल हो जायेगा. और सबसे बड़े स्लम एरिया में तबाही आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. और धारावी अब सुरक्षित होने की ओर है. Also Read - वैक्सीन न बनी तो भारत में आएगी तबाही, 2021 की सर्दियों में हर दिन आएंगे कोरोना के 2. 87 लाख केस, रिसर्च में दावा

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,603 नए मामले

वहीं, महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 6,603 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,724 हो गई. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इस अवधि में 198 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है जिन्हें मिलाकर इस महामारी में अबतक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 9,448 हो गई है. Also Read - बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 12 हज़ार से पार, अब तक 98 मौतें, इन जिलों का बुरा है हाल

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इस अवधि में 4,634 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई. अबतक प्रदेश में 1,23,192 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस समय महाराष्ट्र में 91,084 संक्रमित उपचाराधीन हैं. महाराष्ट्र में अब तक कुल 11,61,311 लोगों की जांच की जा चुकी है.