नई दिल्ली: महाराष्ट्र में अगले दो-तीन माह बीजेपी सरकार में आ जाएगी. ये बड़ा दावा महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे (Rao Saheb Danve) ने किया है. राव साहब दानवे के अनुसार, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी और बीजेपी सत्ता में आएगी.

केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे (Rao Saheb Danve) ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी (BJP) में सत्ता में आएगी. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है. ये पहला मौका है जब किसी बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र को लेकर इस तरह का बयान दिया है. इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडनवीस (Devendra Fadnavis) कह चुके हैं कि जोड़-तोड़ में हमारी दिलचस्पी नहीं है. सही समय का इंतज़ार है. महाराष्ट्र की जनता भी परेशान हो गई है.

BJP will form govt in Maharashtra in next 2-3 months for which it has made preparations, says senior party leader and Union minister Raosaheb Danve

— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2020