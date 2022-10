महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज सोमवार को देर शाम बड़ा हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है. यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी. उन्होंने बताया कि सोलापुर जिले में सोमवार शाम एक तेज रफ्तार कार ने तीर्थयात्रियों को टक्कर मार दी, जिससे सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई.Also Read - Sharad Pawar Health Update: शरद पवार मुबंई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, जानें NCP प्रमुख को क्या है परेशानी

यह दुर्घटना मुंबई से करीब 390 किलोमीटर दूर संगोला शहर के पास शाम करीब 6.45 बजे हुई, जब 32 तीर्थयात्रियों (वारकरी) का एक समूह कोल्हापुर जिले के जठरवाड़ी से मंदिर नगर पंढरपुर के लिए एक बहु-दिवसीय धार्मिक यात्रा (डिंडी) पर था.

Maharashtra | Seven dead, several injured in a road accident near Sangole town in Solapur district. pic.twitter.com/WnHvGFPBMt

— ANI (@ANI) October 31, 2022