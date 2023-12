Maharashtra News: पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में मोमबत्ती कारखाने में लगी भीषण आग, 6 लोगों की जलकर मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 6 लोगों की मौत हो गई. पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad City) नगर निगम के आयुक्त शेखर सिंह के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘शहर के तलावड़े इलाके में एक मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की घटना में छह लोगों की मौत हो गई है.

Maharashtra | Six people have died in a fire incident that has occurred in a candle-making factory in the Talawade area of Pimpri Chinchwad city, says Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Commissioner Shekhar Singh.

