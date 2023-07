Breaking News: मुंबई पुलिस को धमकी भरा कॉल, दो पाकिस्तानी RDX से भरा टैंकर से मुंबई से गोवा ले जा रहे

Breaking News: महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई पुलिस (Mumbai Police Control Room) को आज रविवार को एक धमकी भरा कॉल आया और बताया गया कि दो पाकिस्तानी RDX से भरा टैंकर (tanker filled with RDX ) मुंबई से गोवा (two Pakistani nationals was going from Mumbai to Goa) ले जा रहे हैं.

मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले ने बताया कि एक टैंकर में आरडीएक्स भरा हुआ है और दो पाकिस्तानी नागरिक इसे मुंबई से गोवा जा रहे हैं. फोन करने वाले ने खुद को पांडे बताया है.