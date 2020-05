Maharashtra: महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है. Also Read - Coronavirus In Bihar Update: बिहार में संक्रमितों की संख्या 550, इन इलाकों में आए नए केस

During early hrs today after seeing some labourers on track,loco pilot of goods train tried to stop train but eventually hit them between Badnapur&Karmad stations in Parbhani-Manmad section.Injured taken to Aurangabad Civil Hospital.Inquiry ordered:Railways Ministry #Maharashtra pic.twitter.com/3QcRZxuoUh — ANI (@ANI) May 8, 2020

करमाड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे.

#UPDATE 14 people have died in the accident and 5 injured. The injured have been shifted to Aurangabad civil hospital: Chief Public Relations Officer (CPRO) of South Central Railway (SCR) #Maharashtra More details awaited. https://t.co/VwXjLmWPM4 — ANI (@ANI) May 8, 2020

उन्होंने बताया कि वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे. अधिकारी ने बताया कि ट्रेन ने सुबह सवा पांच बजे उन्हें कुचल दिया.

मारे गए सभी 14 मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे और रेल की पटरियों पर सोये हुए थे, जीवित बचे पांच लोगों में दो घायल हैं.

पुलिस प्रशासन इस घटना पर एलर्ट मोड में है. बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. पीएम ने काफी दुख जताया है.

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided: Prime Minister Narendra Modi (File pic) pic.twitter.com/lThx0GAk7L — ANI (@ANI) May 8, 2020

The Rail accident in Maharashtra’s Aurangabad district is extremely tragic and unfortunate. My condolences to those who have lost their loved ones in this accident. I pray for the speedy recovery of the injured: Defence Minister Rajnath Singh (File pic) pic.twitter.com/FXRFFBRm9j — ANI (@ANI) May 8, 2020

बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है. ये सभी पैदल ही अपने गृह क्षेत्रों की ओर चल रहे हैं.