महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इमारत ढहने की घटना में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि अब भी 18 लोगों के दबे होने की आशंका है. इस घटना में 17 अन्य लोग घायल हो गए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इमारत में 45 फ्लैट थे. उन्होंने बताया कि 25 लोगों को इमारत के मलबे से निकाला गया है और उन्हें महाड के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर है. राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम लगी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक इमारत के ढहने से मलबे में फंसे लोगों के बचाव में सभी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया था. पुलिस ने बताया कि पांच मंजिल वाली रिहायशी इमारत दस साल पुरानी थी और मलबे में करीब 70 लोग दब गए थे.

Also Read - Coronavirus in Mumbai latest Update: मायानगरी मुंबई में 24 घंटे में 1,308 नए कोरोना मरीज, 39 लोगों ने गंवाई जान, देखें रिपोर्ट्स

Maharashtra: Search & rescue operation by National Disaster Response Force (NDRF) underway at the spot where a building collapsed in Kajalpura area of Raigad district y’day. (Image source: NDRF)

As per Raigad District Collector, 2 deaths reported so far, 18 still feared trapped. pic.twitter.com/lYEc0DnhDW

— ANI (@ANI) August 25, 2020