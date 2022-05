Road Accident in Maharashtra: महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. पालघर के वाघोबा घाट इलाके में एक बस सड़क के किनारे घाई में जा गिरी. इस हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर है. शुरुआती जानकारी के अनुसार अभी तक किसी यात्री की मौत की खबर नहीं है.Also Read - महाराष्ट्र: पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता पर हमला, पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता समेत कई पर केस दर्ज

सूचना के अनुसार बस सड़क किनारे 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे. Also Read - टिहरी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बोलेरो; छह लोगों की मौत

Also Read - दो कट्टर नक्सलियों ने महाराष्ट्र पुलिस के सामने किया सरेंडर, 12 लाख रुपए का था इनाम

दुर्घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य चलाया. अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है.

#WATCH 15 passengers injured after a bus plunges into a roadside ditch near Waghoba Ghat in Palghar, Maharashtra

Police & local administration engaged in relief & rescue operation pic.twitter.com/UgXbXJx4V6

— ANI (@ANI) May 27, 2022