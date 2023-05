Aryan Khan से रिश्वत की मांग : CBI ने समीर वानखेड़े से दूसरे दिन भी 5 घंटे पूछताछ की

MUMBAI: सीबीआई (CBI) ने आज रविवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी (NCB) के पूर्व स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) से 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. मादक पदार्थ की जब्ती मामले में बॉलीवुड एक्टर (Bollywood) शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों के सिलसिले में पूछताछ के लिए वानखेड़े लगातार दूसरे दिन MUMBAI सीबीआई के समक्ष पेश हुए.

भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा-कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में पूर्वाह्न साढ़े 10: 30 बजे के आसपास पहुंचे. कार्यालय में प्रवेश करते समय वानखेड़े ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है. सीबीआई अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान वानखेड़े को दोपहर का भोजन करने की अनुमति दी गई. उन्होंने बताया कि वानखेड़े शाम करीब साढ़े चार बजे सीबीआई कार्यालय से निकले. सीबीआई ने शनिवार को वानखेड़े से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

वानखेड़े ने शाम साढ़े चार बजे सीबीआई कार्यालय से बाहर निकलने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मुंबई के प्रभादेवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए थे. सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में एफआईआर दर्ज की थी.