CBI questions Anil Deshmukh: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Former Home Minister Anil Deshmukh) मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Mumbai Former Police Commissioner Parambir Singh) द्वारा लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछताछ के लिए बुधवार को सीबीआई (CBI) के सामने पेश हुए. एक अधिकारी ने बताया कि देशमुख सुबह करीब 10 बजे उपनगर सांताक्रूज में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे जहां सीबीआई की एक टीम डेरा डाले हुए है. Also Read - Maharashtra News: महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद दी जानकारी...

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर, देशमुख को परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Vaze) द्वारा उनके खिलाफ लगाए आरोपों की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा था. सहायक पुलिस इंस्पेक्टर वाजे दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर के पास एक SUV कार मिलने के मामले में जांच के घेरे में हैं. इस कार में विस्फोटक सामग्री पाई गई थी. Also Read - महाराष्ट्र के गृह मंत्री Anil Deshmukh कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे आरोप

सीबीआई सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की शुरुआती जांच कर रही है. परबीर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद ये आरोप लगाए. अधिकारियों ने पहले बताया था कि एनआईए (National Investigation Agency) की हिरासत में वाजे ने भी इन आरोपों को दोहराया. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पिछले हफ्ते सीबीआई को देशमुख के खिलाफ लगाए सिंह के आरोपों की शुरुआती जांच करने के निर्देश दिए थे.

परमबीर सिंह ने एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख ने वाजे से मुंबई में स्थित बार और रेस्त्रां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था. पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोपों से इनकार कर दिया है. अभी तक सीबीआई ने परमबीर सिंह, सचिन वाजे, डीसीपी राजू भुजबल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पाटिल, वकील जयश्री पाटिल और होटल मालिक मुकेश शेट्टी के बयान दर्ज किए हैं. उसने रविवार को देशमुख के पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांदे से भी पूछताछ की.

(इनपुट-भाषा)