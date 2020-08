मुंबई: सीबीआई ने बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती से 10 से अधिक घंटे तक पूछताछ की. सीबीआई ने उसे दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है. इसके बाद रिया चक्रवर्ती कल यानि शनिवार को दोबारा सीबीआई के सामने पेश होगी. सीबीआई ने मामले में आज रिया से कई सवाल पूछे. माना जा रहा है कि जांच एजेंसी रिया के जवाबों से संतुष्‍ट नहीं है. सीबीआई कल अन्‍य संदिग्‍धों के साथ रिया से पूछताछ कर सकती है. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्‍टेंट ने कहा, अगर सर ड्रग्स लेते तो मुझे पता होता

एक अधिकारी ने बताया कि पहली बार सीबीआई के सामने पेश हुईं चक्रवर्ती रात 9 बजे के बाद सांताक्रूज में डीआरडीओ अतिथि गृह से रवाना हुईं. अधिकारी ने कहा कि उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है. रिया चक्रवर्ती DRDO गेस्ट हाउस से निकलने के बाद मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंची. यहां रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे. Also Read - सुशांत केस में BJP के किसी नेता ने आदित्‍य ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन खुलासे हैरान करने वाले हैं: फडणवीस

यहां से मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती को अपनी सुरक्षा देते हुए दोनों को उनके आवास तक पहुंचाया. Also Read - Sushant Singh Death Case: सुशांत के भाई का बयान, विषकन्या है रिया, प्लांड था उसका इंटरव्यू

#SushantSinghRajputDeathCase: Mumbai Police escorts Rhea Chakraborty and her brother Showik Chakraborty to their residence. pic.twitter.com/2xi1xLOAJ7

— ANI (@ANI) August 28, 2020