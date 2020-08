Sushant SinghRajput Case: मुंबई में बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहुंची केंद्रीय जांच ब्‍यूरो Central Bureau of Investigation की टीम उनके निवास पर पहुंच गई है. टीम सुशांत के दोस्‍त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को लेकर यहां पहुंची है. यहां सुशांत की मौत हुई थी. सुसाइड या मौत के सवाल को जानने के लिए सीबीआई की टीम घटना स्‍थल पर क्राइम सीन रिक्र‍िएट करेगी. सीबीआई टीम के साथ फॉरेंसिक एक्‍सपर्ट भी हैं. Also Read - सीबीआई ने खंगाले सुशांत के घर के CCTV, हाउस मैनेजर मिरांडा से पूछताछ

सुशांत के कुक नीरज और दोस्‍त सिद्धार्थ पिठानी को सांताक्रज के गेस्‍ट हाउस में लेकर आई, जहां टीम रुकी हुई है. सीबीआई को सहयोग देने के लिए फॉरेंसिक एक्‍सपर्ट की टीम भी यहां आ गई. इसके बाद सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्‍टेशन पहुंची, यहां कुछ समय रहने के बाद टीम डीआरडीओ गेस्‍ट हाउस में पहुंची थी. यहां से टीम सिद्धार्थ के दोस्‍त और कुक को लेकर एक्‍टर के निवास पहुंच गई थी.

Maharashtra: A team of Mumbai Police arrives at the residence of #SushantSinghRajput, where a CBI team is already present pic.twitter.com/Cr7YoS6qWi

— ANI (@ANI) August 22, 2020