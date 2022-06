Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है. इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान बागी विधायकों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है. शिवसेना के जिन 15 बागियों को वाई प्लस कटेगरी की सुरक्षा दी गई है उनके नाम रमेश बोर्नारे, मंगेश कुदलकर, संजय शिरसत, लताबाई सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, सदानंद सरनावंकर, योगेश दादा कदम, प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव, प्रदीप जायसवाल, संजय राठौड़, दादाजी भूसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याणर और संदीपन भुमारे बताए जा रहे हैं. इन सभी विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई गई है.Also Read - Top10 New Today, 26 June 2022: उपचुनाव का घमासान, पीएम मोदी ने की मन की बात, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल तेज...

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को महाराष्ट्र में जाने पर संभावित खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इन्हें सुरक्षा देने का फैसला किया है. Also Read - Maharashtra Political Crisis: 'कब तक छिपोगे, आना ही पड़ेगा चौपाटी में', संजय राउत ने कसा बागियों पर तंज, बताया शिंदे क्यों नहीं बन पाए सीएम

Also Read - Maharashtra Political Crisis: बागी विधायक दीपक केसरकर बोले- बगावत के पीछे भाजपा नहीं, हमारे पास दो तिहाई बहुमत

बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना में दो गुट हो गए हैं. उद्धव ठाकरे समर्थक एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों का विरोध कर रहे हैं. रविवार को भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में सामना कार्यालय के बाहर एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों के विरोध में बाइक रैली निकाली. वहीं, एकनाथ शिंदे खेमे के समर्थकों ने ठाणे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों पर पेंट लगा दिया. एकनाथ और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थक आमने-सामने आ गए हैं.

Mumbai, Maharashtra | Shiv Sena workers hold bike rally to protest against the rebel shiv sena MLAs outside the Saamana office in Mumbai pic.twitter.com/dIYCdg540H

— ANI (@ANI) June 26, 2022