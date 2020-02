नई दिल्ली: बीजेपी ने चंद्रकांत दादा पाटिल को फिर से पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं, मंगल प्रभात लोधा को मुंबई इकाई का पार्टी प्रमुख बनाया गया. बीजेपी महासचिप अरुण सिंह की ओर से जारी एक पत्र में इस आशय की घोषणा की गई है. इसमें कहा गया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. दोनों नेताओं को पूरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है.

मुंबई के पास 10 जून 1959 को जन्‍मे चंद्रकांत दादा पाटिल ने सक्रिय राजनीति में 2004 में शुरुआत की थी और उन्‍हें तब बीजेपी की महाराष्‍ट्र इकाई का महासचिव बनाया गया था. 2008 में उन्‍हें पुणे की स्‍नातक सीट से महाराष्‍ट्र विधानसभा परिषद के सदस्‍य के तौर पर चुना गया था. इसके बाद दोबारा भी निर्वाचित हुए. 2014 में उन्‍हें बीजेपी प्रदेश उपाध्‍यक्ष बनाया गया.

Chandrakant Patil to continue as Maharashtra BJP president, Mangal Prabhat Lodha to be the BJP Mumbai president. pic.twitter.com/hsbtkXvfhK

— ANI (@ANI) February 13, 2020