शर्मसार घटना: रात 3:27 बजे सुनसान सड़क पर युवक ने युवती को घसीटा, 15 मिनट की रूह कंपा देने वाली वारदात वायरल

इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है और महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है. प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए.

पढ़ें कहां की है घटना
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) से एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जो महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. शहर के मध्यवर्ती इलाके नागेश्वरवाड़ी में, जो क्रांति चौक पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 31 जनवरी 2026 की रात करीब 3:27 बजे एक सुनसान सड़क पर एक युवती के साथ बदसलूकी की गई. सीसीटीवी कैमरे में कैद इस पूरी वारदात में आरोपी युवक ने लगभग 15 मिनट तक युवती को घसीटते हुए, छेड़छाड़ करते और शारीरिक उत्पीड़न किया.

सुनसान रात… में चीखती-चिल्लाती रहीं

घटना की शुरुआत तब हुई जब युवती अकेले सड़क पर चल रही थीं. वीडियो फुटेज में दिखता है कि युवक ने अचानक उन पर झपट्टा मारा, उन्हें दबोचा और सड़क पर घसीटने लगा. युवती बार-बार छुटकारा पाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आरोपी ने उन्हें बार-बार खींचकर वापस लाया और जबरदस्ती की हरकतें जारी रखीं. इस दौरान युवती चीखती-चिल्लाती रहीं, लेकिन सुनसान रात होने और इलाके में किसी की मौजूदगी न होने से कोई मदद नहीं पहुंच सकी.

सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है…

यह घटना करीब 15 मिनट तक चली, जिसमें आरोपी ने युवती को उठाकर घसीटा, छेड़छाड़ की और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि युवक बेखौफ होकर यह सब कर रहा था, जबकि युवती बचने के लिए संघर्ष करती रहीं.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है. लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं.

क्रांति चौक थाने को वीडियो

पुलिस के अनुसार, क्रांति चौक थाने को यह वीडियो मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवक और युवती की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है. घटना के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोग रात में अकेले निकलने से डरने लगे हैं.

यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है, खासकर देर रात सुनसान इलाकों में. विशेषज्ञों का कहना है कि सीसीटीवी की मौजूदगी के बावजूद ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सतर्क गश्त और जागरूकता जरूरी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में जानकारी हो तो तुरंत सूचित करें.

