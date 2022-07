ED, Chitra Ramakrishna, NSE, Mumbai,PMLA: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है. इसके बाद कोर्ट ने चित्रा को ईडी की 4 दिन की रिमांड में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत की मंजूरी मिलने के बाद एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णन को गैरकानूनी तरीके से फोन टैपिंग के लिए पीएमएलए मामले में गिरफ्तार किया.Also Read - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में सभी मंजूरी दे दी गईं: डिप्टी सीएम फडणवीस

बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व शीर्ष अधिकारियों रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण ने स्टॉक बाजार के कर्मचारियों के फोन को होने वाली बाचतीत को अवैध रूप कैद कर उनकी जासूसी करने के लिए मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा स्थापित एक कंपनी की सेवा ली थी. यह आरोप सीबीआई ने इनके खिलाफ अपनी नई प्राथमिकी में लगाए थे .

ED arrests Chitra Ramakrishna, former MD and CEO of National Stock Exchange; ED granted 4-day remand by court

