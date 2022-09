CISF, RSS headquarter, Nagpur, Mohan Bhagwat: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने बीते 1 सितंबर, 2022 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नागपुर स्थत मुख्यालय (RSS headquarters) की सुरक्षा संभाल ली है. यह बात एक अधिकारी ने आज सोमवार को दी है.Also Read - Mumbai: शिवसेना MP संजय राउत को राहत नहीं मिली, न्यायिक हिरासत और बढ़ाई गई

सूत्रों के मुताबिक, सीआईएसएफ आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत को जेड प्लस कैटेगरी भी सुरक्षा प्रदान करेगी.

The Central Industrial Security Force (CISF) has taken over security cover of RSS headquarters’ with effect from September 1, 2022: Official

