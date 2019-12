मुम्बई: भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है. उन्होंने इस मुद्दे पर मौन साध लेने पर अपनी पार्टी की पूर्व सहयोगी शिवसेना पर प्रहार किया. उन्होंने सीएए के समर्थन में यहां ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में ‘संविधान सम्मान मंच’ द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई ‘कानून’ नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के विस्थापितों को नागरिकता देने की प्रक्रिया है.

