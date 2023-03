महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दो गुटों में हिंसक झड़प, पथराव के बाद आगजनी; पुलिस ने किया लाठीचार्ज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के किराडपुरा इलाके में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है. पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने बताया कि दो गुटो में पथराव हुआ और पुलिस के कुछ वाहनों में आग लगाई गई. उपद्रवियों ने कुछ प्राइवेट वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. अभी स्थिति शांतिपूर्ण है.आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, दो युवकों के झड़गे के बाद जबरदस्त हिंसा हुई. दोनों तरफ से बमबाजी हुई. लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और आगजनी की. यह घटना देर रात की है.