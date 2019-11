नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में सरकार को लेकर मुंबई से दिल्‍ली तक मचे घमासान के बीच राज्‍य में दोबारा मुख्‍यमंत्री की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सीएम ऑफिस में अपना पहला सिग्‍नेचर किया. उन्‍होंने अपने नए कार्यकाल का पहला हस्‍ताक्षर मुख्‍यमंत्री राहत कोष चेक पर किया. मंत्रालय पहुंचे मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने ये चेक कुसुम वेंगुलेकर को प्रदान किया.

सियासी घटनाक्रम के बीच एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने राजभवन जाकर अपने विधायकों के समर्थन वाला पत्र वहां के अधिकारियों को सौंपा है. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में राकांपा के साथ सरकार बनाने के भाजपा के कदम के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया.

Chief Minister’s Office, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis’ first signature of this tenure was done on a CM Relief Fund cheque, on reaching Mantralaya, which was handed over to Kusum Vengurlekar by the Chief Minister. pic.twitter.com/e9klSBasiN

