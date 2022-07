मुंबई: मुंबई में शुक्रवार शाम को एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान से विवाद पैदा होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी नाराजगी जताई है. राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, राज्यपाल के अपने निजी विचार हैं, लेकिन हम उनके बयानों का समर्थन नहीं करेंगे. राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है. उन्हें संविधान की नैतिकता के तहत बोलना चाहिए. हम मुंबई के लिए मुंबईकर और मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगें.Also Read - मुंबई को लेकर राज्यपाल की टिप्पणी पर हंगामा, NCP का प्रदर्शन, उद्धव ने कहा- ये हिंदुओं को बांटने का प्रयास

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल एक समारोह में कहा था कि कि अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास न तो पैसे रहेंगे और न ही वित्तीय राजधानी का तमगा. कोश्यारी ने यह बयान शुक्रवार शाम को एक कार्यक्रम में दिया था, जिसपर कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद विवाद पैदा हो गया. Also Read - महाराष्ट्र: एकनाथ शिंदे सरकार का एक महीना पूरा, कैबिनेट विस्तार का अभी तक कोई संकेत नहीं, विपक्ष ने साधा निशाना

Governor has his own personal views but we won’t support his statements. Governor’s post is a constitutional post. He must speak under the ethics of the constitution. We will never forget Mumbaikar’s & Marathi people’s contribution to Mumbai: Maha CM Eknath Shinde on Guv Koshyari pic.twitter.com/4Dk47dfggJ

Also Read - संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के VIDEO को शेयर कर CM शिंदे पर किया वार, पूछा- दिल्ली के सामने कितना झुकेंगे?

वहीं, राज्यपाल ने शनिवार को कहा कि उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी ”मंशा महाराष्ट्र के विकास और प्रगति में कठोर परिश्रम करने वाले मराठी भाषी समुदाय के योगदान का अपमान करने की नहीं थी. बता दें कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी में एक चौक के नामकरण समारोह को संबोधित करते हुए कोश्यारी ने कहा, ”मैं यहां के लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई व ठाणे से हटा दिया जाए, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी.”

#WATCH | If Gujaratis and Rajasthanis are removed from Maharashtra, especially Mumbai and Thane, no money would be left here. Mumbai would not be able to remain the financial capital of the country: Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari pic.twitter.com/l3SlOFMc0v

— ANI (@ANI) July 30, 2022