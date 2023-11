Video: Maratha Reservation पर सभी पार्टियां एकमत, सीएम शिंदे की जारांगे से अपील- सरकार पर भरोसा करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें प्रदर्शनकारी

Maratha Quota Row: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक की. मीटिंग के बाद कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल मराठा आरक्षण देने पर राज्य सरकार के साथ खड़े हैं. मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों की राय मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर थी. सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए…यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए.

एकनाथ शिंदे ने कहा, “मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें.यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है.आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए. मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.

#WATCH | Mumbai: After the all-party meeting on the Maratha reservation, Maharashtra CM Eknath Shinde says, “….Time should be given for this; everyone decided this. Whatever unfortunate incidents are happening, everyone has expressed displeasure about them…A committee has… pic.twitter.com/jbsSZ2FKTL

— ANI (@ANI) November 1, 2023