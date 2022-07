नई दिल्ली:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना कार्यकाल पूरा करने और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन में अगला चुनाव जीतने का शनिवार को भरोसा जताया. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में निर्णय अगले सप्ताह मुंबई में लिया जाएगा. तजा जानकारी के मुताबिक, दोनों नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है.Also Read - एकनाथ देवेंद्र की जोड़ी से नए समीकरणः ईडी की बढ़ती ताकत और महाराष्ट्र के ईडी का उदय

शुक्रवार रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे शिंदे और फडणवीस ने शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की. इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की, जिसमें सत्ता साझेदारी की व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया.

शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के मध्यावधि चुनाव कराने के आह्वान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य सरकार मजबूत है और 288 सदस्यीय विधानसभा में उसे 164 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 99 विधायक हैं.

The existence of our MLAs came under threat under the MVA govt, back then we couldn’t speak that’s why we took the step. It’s only the natural alliance of BJP and Shiv Sena that can take Maharashtra ahead: Maha CM Eknath Shinde in Delhi pic.twitter.com/CtILivEItK

— ANI (@ANI) July 9, 2022