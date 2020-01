नई दिल्‍ली: वीर सावरकर पर कांग्रेस सेवा दल की आपत्तिजनक बुकलेट का मामला सामने आने के बाद उनके पोते रंजीत सावरकर शुक्रवार को महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने पहुंचे, लेकिन सीएम ने उन्‍हें इस पर चर्चा करने के लिए एक मिनट का वक्‍त भी नहीं दिया. रंजीत ने इसे अपना तो नहीं, लेकिन सावरकर का अपमान बताया. वहीं, पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सेवा दल द्वारा बांटी गई किताब को प्रतिबंधित करने की मांग की. किताब में एक देशभक्त के तौर पर विनायक दामोदर सावरकर की साख पर सवाल उठाए गए हैं.

वीर सावरकर के पोते रंजीत ने कहा, मैं सीएम से मिलने आया था. मैंने पहले भी उनसे मुलाकात के लिए कई निवेदन भेजे, लेकिन वह मुझसे आज भी नहीं मिल सके. उनके पास मुझसे बात करने के लिए एक मिनट का भी वक्‍त नहीं है, जब यह सावरकर जी के सम्‍मान के बारे में है. मैं बहुत अधिक निराश हूं. यह सावरकर जी का अपमान है.

