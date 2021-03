महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों का से उपजे विवाद के बीच राज्‍य की महाविकास अघाड़ी सरकार के डिप्‍टी सीएम अजित पवार ( Deputy CM Ajit Pawar) ने आज गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने आज गवर्नर (Governor) से मिलने का समय मांगा, लेकिन गवर्नर बाहर है. डिप्‍टी सीएम का यह बयान कल रात को विवादों में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्‍होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी भी जांच का आदेश देते हैं तो वह इसका स्वागत करेंगे. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: अमित शाह ने कहा- सरकार बनते ही किसानों के खाते में भेजेंगे 18 हजार रुपये

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, सीएम उद्धव ठाकरे ने आज राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल आउट ऑफ स्टेशन हैं. पहले दिन से, विपक्ष चाहता था कि हमारी सरकार गिर जाए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत में हैं.

CM Uddhav Thackeray had asked for time from the Governor to meet him today but the Governor is out of station. From day one, the Opposition wanted our Government to fall but we are in full majority: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar pic.twitter.com/uEBZKvjMaN

— ANI (@ANI) March 25, 2021