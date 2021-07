Maharashtra News: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है, इसके तहत कर्मचारियों को बेहद जरूरत होने पर ही कार्यालय में फोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार (23 जुलाई) को जारी आदेश के मुताबिक, कार्यालय में काम के दौरान मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही, कार्यालय में मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल को ज्यादा बेहतर बताया गया है.Also Read - Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, दो दिनों में 129 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे

सरकार की ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक सरकारी अब कार्यालय में जरूरत हो तो लैंडलाइन फोन का ही इस्तेमाल करने को तरजीह दें, अपने मोबाइल फोन का कम-से-कम इस्तेमाल करें.

Maharashtra Government’s General Administration Department issues guidelines for state government officials and government employees for lesser use of cell phones and usage of official landline instead for most of the communications while in office.

— ANI (@ANI) July 24, 2021