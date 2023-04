महाराष्ट्र: पुणे में ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत, 22 घायल

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी जिससे चार लोगों की मौत हो गयी और 22 अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह हादसा मुंबई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मंदिर के समीप शनिवार देर रात करीब दो बजे हुई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सातारा से ठाणे के डोम्बिवली जा रही निजी यात्री बस जब स्वामीनारायण मंदिर के समीप पहुंची तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि हादसे में बस में सवार तीन यात्रियों और ट्रक चालक की मौत हो गयी जबकि 18 यात्री घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ट्रक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था जिसके कारण ट्रक बस से टकरा गया. हादसे की सूचना मिलने के बाद चिकित्सा आपात सेवा का दल घटनास्थल पर पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि 13 घायल यात्रियों को पुणे के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अन्य घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.