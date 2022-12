महाराष्ट्र के रायगढ़ में यात्री बस व कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, कई यात्री घायल

महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली में एक निजी बस और कंटेनर वाहन की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं. रायगढ़ पुलिस के अनुसार, सभी घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने बताया कि हादसे की शिकार बस एक शादी समारोह से लौट रही थी. बस में 35 यात्री सवार थे. मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा आज सुबह करीब सात बजे हुआ.एक निजी बस एक शादी समारोह के बाद सिंधुदुर्ग से शहापुर लौट रही थी.तभी एक कंटेनर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी.

दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी की टक्कर के कारण बस चालक बस से बाहर फेंक उठा और कंटेनर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई. हादसे में 10 यात्री घायल हो गए और उन्हें नजदीकी एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भयानक था कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. कंटेनर चालक भी बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है.