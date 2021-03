Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब राज्य के औरंगाबाद जिले में भी फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है. यह प्रतिबंध सप्ताह के अंत में यानी शनिवार और रविवार को रहेगा.आदेश के बाद आज सुबह से ही जिले में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है. सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुली हैं. दरअसल, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है.बता दें कि औरंगाबाद में अब तक 57 हजार 755 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 5 हजार 569 मामले अब भी सक्रिय हैं. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना की डरावनी रफ्तार! बीते 24 घंटों में करीब 16 हजार नए केस और 56 की मौत

महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है. औरंगाबाद से पहले नागपुर समेत अन्य कई जिलों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान पूरी सख्ती रहेगी.

Maharashtra: Complete lockdown imposed in Aurangabad on weekends, due to a rise in COVID19 cases

The total number of COVID19 cases in Aurangabad district is 57,755 including 5,569 active cases, till yesterday. pic.twitter.com/ODXyEff1UW

