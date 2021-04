Complete Lockdown In Maharashtra! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे देशवासियों को संबोधित किया. पीएम का देश के नाम संबोधन के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तंज कसा है और कहा है कि पीएम ने कहा है कि लॉकडाउन राज्यों के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए. लेकिन देश की अलग-अलग अदालतों ने लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं. मलिक ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि प्रवासी श्रमिकों, गरीबों, छोटे व्यापारियों के लिए पीएम की ओर से एक राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. Also Read - Complete Lockdown In Maharashtra: कल रात से महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन, सीएम करेंगे घोषणा

The PM has said that lockdown should be the last option for states. But various courts in the country have given directives for lockdown. The people were hopeful that a relief package would be announced by PM for migrant workers, poor, small traders: Maharashtra Min Nawab Malik pic.twitter.com/biisQWWTV4 Also Read - Complete Lockdown In Maharashtra! महाराष्ट्र में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन! एक-दो दिन में सीएम उद्धव लेंगे फैसला

— ANI (@ANI) April 20, 2021 Also Read - No Lockdown In Maharashtra: सीएम ठाकरे का बड़ा ऐलान-महाराष्ट्र में नहीं लगा है लॉकडाउन, गरीबों को मिलेंगी ये सुविधाएं, जानिए क्या...